Morgen-Update für Sonntag, den 28.10.2018: Angriff auf Synagoge, Rendi-Wagner und Zeitumstellung

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[International] Acht Tote bei Angriff eines Rechtsextremisten auf Synagoge in Pittsburgh

Netanjahus Sensationstrip zu Sultan Qabus in den Oman

[Inland] Rendi-Wagner will aus Kerns Schatten treten und EU-Wahl gewinnen

[Deutschland] Wahl in Hessen als Stresstest für Merkels Koalition

[Panorama] Das Ende der Zeitumstellung naht

[Wissenschaft] Des Menschen Angst vor der Maschine

[Sport] Hubschrauber von Leicester-Besitzer vor Stadion abgestürzt

Nächster Hartberger Volltreffer – 2:0 gegen Sturm

Auftaktsieg in Sölden an Französin Worley

[Wetter] Am Sonntag setzt sich das trübe Wetter fort, dazu regnet es zeitweise. Ergiebig und länger anhaltend regnet es vor allen noch in Osttirol und Kärnten, währen in Vorarlberg und Tirol der Regen bereits am Vormittag abklingt. 5 bis 22 Grad.

[Zum Tag] Der Amerikaner Bill Gates gründete 1975 das Unternehmen "Microsoft". Er wird heute 63 Jahre alt.