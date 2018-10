Morgen-Update für Freitag, den 26.10.2018: Nationalfeiertag, Kassenreform, Sportclub

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[International] Was bisher über die an Trump-Kritiker versendeten Briefbomben bekannt ist.

Angriffe auf Reporter vor Brasilien-Wahl.

[Inland] Welche heiklen Punkte Türkis-Blau bei der Kassenreform ausgespart hat.

Wien prüft "Ermahnung" als Sanktion bei Verstoß gegen Kopftuchverbot.

[Wirtschaft] Vignette trotz Votums für kilometerabhängige Pkw-Maut gerettet.

[Gesundheit] Vermeintlich gesunde Joghurtdrinks entpuppen sich als Zuckerfalle.

[Sport] Grünes Licht für Renovierung des Sportclub-Platzes.

[Lifestyle] Eine herbstliche Wanderung von Krems nach Unterloiben.

[Wetter] Am Freitag, am Nationalfeiertag, scheint nach der Auflösung von etwaigen Frühnebelfeldern in den Tal- und Beckenlagen des Landes überall zumindest zeitweise die Sonne. Den meisten Sonnenschein gibt es zwischen Vorarlberg und der Obersteiermark.Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Süd, die Temperaturen steigen auf 13 bis 19 Grad.

[Zum Tag] Kommentar der Anderen: Beim Heer-Schauen am Nationalfeiertag sollten wir uns die Rolle von Militär, Rüstung und Sicherheit in unserer Gesellschaft durch den Kopf gehen lassen. Plus: Hier haben wir das Österreich-Quiz zum Nationalfeiertag.