Nishikori im Viertelfinale, Melzer spielt auch nicht Doppel

Der Japaner ließ im Achtelfinale Chatschanow nur wenig Licht und wäre der nächste Thiem-Gegner

Wien – Kei Nishikori ist am Donnerstag mit einem glatten Sieg über Moskau-Sieger Karen Chatschanow ins Viertelfinale des Erste Bank Open eingezogen. Der als Nummer fünf gesetzte Japaner fertigte den Russen in nur 64 Minuten mit 6:2,6:2 ab. Nishikori, der damit auch im Race to London weiter gepunktet hat, trifft im Viertelfinale entweder auf den topgesetzten Österreicher Dominic Thiem oder Sam Querrey (USA). Chatschanow hatte am Vortag den Niederösterreicher Dennis Novak mit 6:3,7:5 ausgeschaltet.

Jürgen Melzer gab außerdem bekannt, dass er aufgrund seiner Erkrankung auch nicht im Doppel antreten würde. Melzer wäre zusammen mit Philipp Oswald auf die argentinische Paarung Schwartzman/Gonzalez getroffen. Der Niederösterreicher musste schon am Vortag seine Einzelpartie gegen Kevin Anderson wegen einer Magendarm-Erkrankung absagen.

Thiem gefordert

Als dritte Partie des Tages trifft Österreichs Nummer eins Dominic Thiem auf den US-Amerikaner Sam Querrey. Thiem möchte beim Heimturnier endlich auch das österreichische Publikum begeistern. In der ersten Runde bezwang er den belgischen Qualifikanten Ruben Bemelmans in zwei Sätzen, haderte aber vor allem mit seiner Returnleistung. Gegen Querrey (56. der Weltrangliste) braucht es für den 24-Jährigen eine Steigerung.

Verdasco und Kukuschkin weiter

Der Spanier Fernando Verdasco schlug Kyle Edmund (GBR/8) 6:4,3:6,6:3. Auch Michail Kukuschkin (KAZ) steht nach einem 7:6(4),6:4 gegen Andrej Rublew (RUS) unter den Top Acht. (APA/red, 25.10.2018)