Probieren Sie selbst: Worüber haben wir in 30 Jahren mehr berichtet?

Conchita oder Udo Jürgens? Welche Begriffe im STANDARD öfter genannt wurden

Im Rahmen der Recherche für unsere Grafik zur Themenkonjunktur im STANDARD haben wir ein paar mehr Begriffe analysiert: In den Grafiken weiter unten können Sie das absolute Aufkommen einiger Begriffe miteinander vergleichen. Was denken Sie? Haben wir öfter über Hermann Maier oder Marcel Hirscher berichtet? Schreiben wir lieber über Schnitzel oder über Salat? Gibt es bei den Erwähnungen von Bodensee und Neusiedler See ein Ost-West-Gefälle? Finden Sie es unten heraus – und basteln Sie Ihre eigenen Vergleiche!

(Sebastian Kienzl, Michael Matzenberger, Daniela Yeoh, XX.10.2018)