Laudamotion lockt mit Fünf-Euro-Flügen

Wer am Nationalfeiertag bucht, soll besonders günstige Tickets ergattern können

Wien – An die Marketingaktion der heuer in Wien gelandeten Billigairline Level kommt so schnell wohl keine Konkurrenz heran. Level "verschenkte" im heurigen Juli 50.000 Flugtickets um einen Cent. Der eine oder andere erfolgreiche Fluggast konnte damit aber nicht nur um günstiges Geld fliegen, sondern "verdiente" sogar noch Geld. Denn einige der Flüge waren in einem Ausmaß verspätet, dass die Airline Entschädigung zahlen musste.

Ob davon auch Interessenten für eine aktuelle Marketing-Aktion von Laudamotion profitieren können bleibt abzuwarten. Für den Nationalfeiertag hat der Carrier jedenfalls ebenfalls Lockangebote geschnürt: Um fünf Euro sollen Flüge zu ergattern sein. Die in Frage kommenden Destinationen sind allerdings ein Überraschungspaket. (red, 25.10.2018)