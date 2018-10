Fifa-Weltrangliste: Österreich weiter auf Platz 24

Belgien führt das Feld nach wie vor an

Zürich/Wien – Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft liegt in der aktuellen Fifa-Weltrangliste vom Donnerstag unverändert an der 24. Stelle. Der jüngste 1:0-Heimsieg in der Nations League gegen Nordirland und die folgende 0:2-Niederlage im Test beim Weltranglisten-Zehnten Dänemark hatten für das ÖFB-Team keine Rangveränderung zur Folge.

Neuer alleiniger Spitzenreiter ist Belgien vor dem bisher gleichauf liegenden Weltmeister Frankreich. Österreichs Nations-League-Gruppengegner Bosnien-Herzegowina verbesserte sich auf Rang 32 und zog damit auch an den auf Platz 34 zurückgefallenen Nordiren vorbei.

Die Österreicher empfangen die in der Gruppe 3 der Liga B führenden Bosnier am 15. November in Wien. Zum Abschluss geht es für das ÖFB-Team am 18. November nach Nordirland. (APA, 25.10. 2018)

Die Fifa-Weltrangliste vom 25. Oktober 2018:

1. (1.) Belgien 1.733 Punkte

2. (1.) Frankreich 1.732

3. (3.) Brasilien 1.669

4. (4.) Kroatien 1.635

5. (6.) England 1.619

6. (5.) Uruguay 1.617

7. (7.) Portugal 1.616

8. (8.) Schweiz 1.598

9. (9.) Spanien 1.594

10. (10.) Dänemark 1.584

11. (14.) Kolumbien 1.575

12. (11.) Argentinien 1.573

13. (12.) Chile 1.568

14. (12.) Deutschland 1.555

15. (17.) Niederlande 1.550

Weiters:

24. (24.) ÖSTERREICH 1.502

32. (34.) Bosnien-Herzegowina 1.476*

34. (28.) Nordirland 1.472*

* ÖFB-Gruppengegner in der Nations League