Neuer Skelettfund in Pompeji: Frauen und Kinder auf der Flucht

foto: ap/ciro fusco/ansa

Rom – Obwohl seit mittlerweile über 200 Jahren in den Überresten von Pompeji wissenschaftliche Ausgrabungen durchgeführt werden, gibt es noch immer einiges zu finden. Nun ist Archäologen in der Ruinenstadt erneut ein bedeutender Fund geglückt: Die Forscher legten in der Ausgrabungsstätte südlich von Neapel die Skelette und Knochenreste von fünf Menschen frei, wie der Direktor Massimo Osanna der Nachrichtenagentur Ansa berichtet.