"Offiziell am Samstag": Wo man "Red Dead Redemption 2" schon heute bekommt

Manche Händler geben das Spiel aufgrund des Feiertags vorab aus

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober für Playstation 4 und Xbox One. Dies ist in Österreich ein Feiertag, weshalb man das Game offiziell erst am 27. Oktober erhält. Viele Spieler wollen den hochantizipierten Western-Epos allerdings pünktlich anspielen, wodurch einige Händler in einer Zwickmühle sind. Offiziell dürfen sie das Spiel nämlich nicht vorab verkaufen.

der standard

MediaMarkt-Saturn und Libro

Auf Nachfrage bei MediaMarkt-Saturn wurde dem STANDARD mitgeteilt, dass man das Game offiziell erst am Samstag verkaufen werde. Allerdings dürfte das Spiel wohl bereits heute am Nachmittag lagernd sein, da die Lieferung am 25.10. erfolgt. Bei einem Media Markt in Wien wurde das Game bereits gesichtet.

Auch Libro dürfte heute das Spiel bekommen – hier wurde dem STANDARD mitgeteilt, dass man den Online-Shop und die Facebook-Seite beobachten soll. Dort wird heute im Laufe des Tages ein Posting veröffentlicht, sobald Red Dead Redemption 2 lagernd ist.

Was Rockstar Games sagt

Auf Nachfrage bei Gamestop wurde mittgeteilt, dass man sich direkt an Hersteller Rockstar Games wenden sollte. Hier wurde gesagt, dass aufgrund des Feiertags ein offizieller Verkaufsstart erst am Samstag erfolgt. Allerdings wurden dem STANDARD von einigen Lesern bereits mitgeteilt, dass bei Gamestop der Verkauf bereits erfolgt.

foto: screenshot/gamestandard

Wucherpreise bei Willhaben

Auf Willhaben haben einige User übrigens angefangen, das Game zu einem erhöhten Preis zu verkaufen. Teilweise werden hier um die 100 Euro verlangt. Sollte man das Spiel heute nicht mehr im stationären Handel erlangen, kann man das Game immer noch aus dem Xbox oder Playstation Store herunterladen. (red, 25.10.2018)