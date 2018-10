Eine herbstliche Wanderung von Krems nach Unterloiben

Die Wanderung endet in Unterloiben. Am besten fährt man mit dem Bus WL1 in Unterloiben von der Haltestelle Parkplatz Gasthof Knoll zurück zum Ausgangspunkt Bahnhof Krems. (Margit und Dieter Kreuzhuber, 25.10.2018)

Wenig später ist die Wachau erreicht, und kurz vor Unterloiben öffnet sich das Panorama in seiner vollen Pracht: herbstlich leuchtende Weinflächen, so weit das Auge reicht. Diese werden eingerahmt von der 34 Hektar großen Toplage Loibenberg auf der rechten Seite und der Donau auf der linken Seite, die auf dieser Höhe mit der Hundsheimer Insel besonders reizvoll ist.

Zwischen den Weinterrassen geht es entlang der Donau am Fuße des Pfaffenbergs mit seinen traditionellen Trockensteinmauern weiter. Noch befinden wir uns im Weinbaugebiet Kremstal, wobei bereits ähnliche Bodenbedingungen wie in der anschließenden Wachau vorherrschen. Die gesamte Gegend scheint für Wein prädestiniert zu sein, schon vor 5.000 Jahren wuchs er hier wild.

Im Herbst, wenn die Steilterrassen über der Donau gelb leuchten, ist vermutlich die beste Zeit für einen Wachaubesuch. In Krems und Stein geht es durch die historische Altstadt, vorbei an Fassaden aus der Frührenaissance und über ein uraltes Treppchen hinauf zum Rebentor, einem Teil der ehemaligen Stadtmauer. Hier beginnt ein Rundweg auf den Steiner Schreckberg, einer Riesling lage mit Ausblick auf die Stadt Krems und das gegenüberliegende Donauufer mit Mautern sowie dem imposanten Stift Göttweig.

Anreise & Service

karte: der standard

Weintipps: Leo Alzinger in Unterloiben, Tegernseerhof, in Unterloiben, Lesehof Stagård in Krems-Stein, Nikolaihof in Mautern. Auch die berühmten Weingüter F.X. Pichler und Emmerich Knoll sind in Unterloiben zuhause und besitzen Weingärten am Loibenberg.

Einkehr am Ziel: z. B. Wachauerstube in Unterloiben 24, Loibnerhof in Unterloiben 7 und Heuriger Graf in Unterloiben 5