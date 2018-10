Vor der Kamera spielen: Bei diesen Streamern sollte man einschalten

loltyler1

Der 23-jährige Tyler Steinkamp hat sich vor allem durch sein "toxisches" Auftreten in der "League of Legends"-Community einen Namen gemacht. Andere User wurden bei den kleinsten Fehlern gemaßregelt oder beschimpft. Dies führte dazu, dass er von dem Game ausgesperrt wurde. Heute hat sich der Streamer gebessert und ist nicht mehr ganz so unangenehm, dafür aber äußerst unterhaltsam.

Welche Spiele streamt der Nutzer hauptsächlich: League of Legends.

Wieso man dem Streamer zusieht: Hauptsächlich aufgrund des Unterhaltungswertes, aber auch wegen seiner Fähigkeiten. Tyler1 zählt zu den besten ADCs.