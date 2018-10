Stiftung Bauhaus entschuldigt sich bei Feine Sahne Fischfilet

Sie will am 6. November weiterhin in Dessau auftreten, ein Ort ist noch nicht fix

Dessau –Die Stiftung Bauhaus hat sich für die Absage des Konzerts der Band Feine Sahne Fischfilet entschuldigt. Es heißt, man wollte Neonazis, die gegen das Konzert mobilmachen würden, keine Plattform bieten. Doch sei durch die Absage und die damit verbundene Aufmerksamkeit das Gegenteil geschehen. Außerdem hat Stiftungs-Direktorin Claudia Perren, wie sie sagt, um die Sicherheit der Unesco-Welterbestätte Bauhaus gebangt.

Die Stiftung Bauhaus sei ein "internationaler, offener und transparenter Ort gesellschaftlicher Debatten". Man bedauert, die Öffentlichkeit enttäuscht zu haben und hätte die Gründe für die Absage direkter kommunizieren müssen.

Suche nach alternativem Schauplatz

Feine Sahen Fischfilet wollen weiterhin am 6. November in Dessau auftreten. Die Spekulation, dass als alternativer Veranstaltungsort das Anhaltische Theater in Dessau einspringen könnte, kann dessen Intendant einstweilen nicht bestätigen. Zahlreiche Locations in Deutschland hatten angeboten, das Konzert zu übernehmen. (red, 24.10.2018)