Montagsfrage: Möchten Sie wissen, wie Sterben ist?

Ein weißes Licht am Ende eines Tunnels – so wird es zumindest im Film oft dargestellt. Das ganze Leben, das noch einmal vor den Augen vorbeizieht. Oder einfach einschlafen in ein großes Nichts. Weiß man es nicht, kann man sich in der Fantasie alle möglichen Versionen vorstellen, wie es sich anfühlt zu sterben. Doch will man es eigentlich wirklich wissen?

Max Frisch formuliert dazu in seinem Buch "Fragebogen" folgende Frage:

Möchten Sie wissen, wie Sterben ist?

