Zumindest eine verdächtige Sendung ähnelt jener, die an den Milliardär George Soros geschickt wurde

New York – In den USA sind am Mittwoch Briefbomben an Ex-Präsident Barack Obama sowie an dessen damalige Außenministerin Hillary Clinton abgefangen worden. Die Sprengsätze wurden am Dienstag und am Mittwoch entdeckt, berichtet die "New York Times".

Der an Hillary Clinton gesendete Sprengsatz soll jenem ähneln, der am Montag in der Post des Milliardärs George Soros entdeckt wurde. (red, 24.10.2018)