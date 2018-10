Briefbomben an Clinton und Obama abgefangen

Zumindest eine verdächtige Sendung ähnelt jener, die an den Milliardär George Soros geschickt wurde

New York – Die US-Sicherheitsbehörden haben verdächtige Pakete an Ex-Präsident Barack Obama und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton abgefangen. Die Sendung an Clinton sei am späten Dienstagabend bei Routinekontrollen der Post entdeckt worden, die an Obama am frühen Mittwochmorgen, erklärte der Personenschutz.

Weder Obama noch Clinton seien in Gefahr gewesen. Einem Bericht der "New York Times" zufolge enthielt das Päckchen, das an Clinton in ihrem Haus im New Yorker Vorort Chappaqua adressiert war, einen Sprengsatz. Er ähnle dem, der Anfang der Woche am Wohnsitz des Milliardärs George Soros gefunden worden sei. Die Bundespolizei FBI erklärte, sie untersuche die Sendung.

CNN-Moderator Jim Sciutto berichtet live.

In New York wurde das Time-Warner-Gebäude evakuiert, nachdem ein verdächtiges Paket gefunden worden war. Auch in dem Gebäude in Miami, in dem sich das Büro der demokratischen Senatorin Debbie Wasserman Schultz befindet, wurde ein verdächtiges Paket entdeckt, meldete der Lokalsender CBS4.



Das Weiße Haus hat den Versand mehrerer potenzieller Sprengsätze scharf verurteilt und als "terrorisierenden" Akt bezeichnet. "Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert, und jeder, der dafür verantwortlich ist, wird mit allen Möglichkeiten des Gesetzes zur Verantwortung gezogen", erklärte die Sprecherin von US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders. Der Secret Service und andere Behörden untersuchten die Vorfälle genau und unternähmen alles Notwendige, um jeden zu schützen, der von "diesen Feiglingen" bedroht sei. (Reuters, APA, 24.10.2018)