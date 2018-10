Antiisraelische BDS-Bewegung fordert Boykott eines Wiener Festivals

Das Klezmore-Festival erhält von der israelischen Botschaft finanzielle Unterstützung

Bisher hat man in Österreich von der Bewegung BDS wenig wahrgenommen. Die Abkürzung steht für "Boycott, Disvestment, Sanctions" und ist eine antiisraelische Kampagne mit dem Ziel, den Staat Israel wirtschaftlich, politisch und kulturell zu isolieren und so unter Druck zu setzen. Denn den Umgang der israelischen Regierung mit den Palästinensern bezeichnet BDS unter anderem als "Kolonialismus" und "menschenverachtend".

Seit 15 Jahren gibt es in Wien das Klezmore-Festival. Das Programm aus Konzerten, Lesungen und Filmvorführungen will die Auseinandersetzung mit jüdischer Kultur fördern. Veranstaltet wird Klezmore seit Beginn von Friedl Preisl, noch nie hat er Widerstand erlebt. Doch nun ruft der Österreich-Ableger von BDS zum Boykott der Ausgabe in diesem November auf.

1.000 Euro Unterstützung

Grund ist eine finanzielle Unterstützung für das Festival. Neben jüdischen und nichtjüdischen Künstlern aus Österreich, den USA, Großbritannien, Russland, Polen und den Niederlanden treten auch Musiker aus Israel auf. Diese erhalten von der israelischen Botschaft in Österreich einen Reisekostenzuschuss in Höhe von 1.000 Euro. Im Gegenzug ist deren Logo, wie die Logos aller anderen Sponsoren, auf den Plakaten und Flyern abgebildet.

Der Vorwurf von BDS lautet, durch die Unterstützung der Botschaft werde das Kulturevent zu einer "Werbeveranstaltung" und "Weißwaschung" für die israelische Politik. Eine Argumentation, die auch in vielen anderen Protestfällen weltweit vorgebracht wird.

Dem kann Preisl nichts abgewinnen. "Wir wollen uns von der Politik nicht vereinnahmen lassen. Wir machen ein Musikfestival, das Kulturen abseits aller Grenzen verbinden will", sagt er im Gespräch. Er will den Boykottaufruf nicht "aufbauschen" und auch nicht weiter darauf reagieren.

Botschaft unterstützt "zahlreiche" Events

2005 wurde die Bewegung von Palästinensern gegründet, mittlerweile agiert BDS global. Im englischsprachigen Raum ist die Bewegung verbreiteter und populärer als im deutschsprachigen, wo sie mehrheitlich als antisemitisch eingeschätzt wird.

Die israelische Botschaft teilt zum aktuellen Protest auf Nachfrage mit, die "Unterstützer der BDS-Bewegung verlangen Selbstbestimmung für die Palästinenser, sprechen diese aber dem jüdischen Volk in ihrem ursprünglichen Heimatland ab. Kritik an Israel endet und Antisemitismus beginnt dort, wo Israel oder seine Politiker dämonisiert werden und Israel das Existenzrecht abgesprochen wird. Es ist eine Schande, dass kulturelle Events angegriffen werden, die Dialog fördern wollen und das Gemeinsame über das Trennende stellen." Man unterstütze jedes Jahr zahlreiche Kulturevents – wie andere Botschaften auch.

Erst im Sommer sorgte in Deutschland die Einladung und spätere Ausladung der mit dem BDS sympathisierenden Band Young Fathers bei der Ruhrtriennale für Aufregung. (wurm, 25.10.2018)