Diese Indie-Horrorspiele sorgen für Gänsehaut

Dass auch das altehrwürdige Textadventure noch viel Horrorpotenzial birgt, beweist das großartige Stories Untold. In vier Episoden erzählt das innovative, in seiner Achtziger-VHS-Ästhetik nicht zufällig an Stranger Things erinnernde Games-Experiment von ganz unterschiedlichen Grusel- und Schockmomenten und belebt dabei das gute, alte Spiel per Texteingabe aufs Unterhaltsamste.

Stories Untold ist ein Horrorspiel wie kaum ein anderes und nicht nur für Kenner und Freunde des längst untergegangenen Textadventures absolut eine Empfehlung wert.