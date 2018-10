Trachten, Wiener Schnitzel und Gemütlichkeit: Es gibt viele Klischees, und manche stimmen auch. Was macht für Sie Österreich zu Österreich?

Am Nationalfeiertag wird der Neutralität der Republik gedacht. Bei den Feierlichkeiten werden zum Teil auch Klischees bedient. Das österreichische Bundesheer präsentiert sich auf dem Heldenplatz, die Besucher verwöhnen sich an diesem Tag häufig mit dem Nationalgericht Schnitzel, und alles wird an diesem Tag gemütlich angegangen.

Klischee oder Wahrheit?

Neben zahlreichen Klischees, die man selbst manchmal sogar gerne bedient, gibt es doch ein paar Dinge, die für Österreich typisch sind. Trachten, Gemütlichkeit und die österreichische Küche werden dabei gerne als Klischees strapaziert – ein Blick von außen bestätigt diese vielfach. Was macht das Land aus, was ist typisch für die Alpenrepublik? Migranten berichten von ihrer Wahrnehmung Österreichs:

der standard Typische Ess- und Trinkgewohnheiten.

der standard Ist die österreichische Gemütlichkeit typisch für Österreich?

der standard Über Hobbits, Trachten und Sudern.

der standard Migranten über Freunderlwirtschaft und Anstehen in der Trafik.

Was ist für Sie typisch österreichisch?

Was ist Ihr liebstes Klischee, das sich auch schon bewahrheitet hat? Und welches Vorurteil können Sie nicht mehr hören, weil es einfach nicht stimmt? (haju, 26.10.2018)