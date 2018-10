Haus der Geschichte soll "Haus der Republik" werden

Geplant ist eine Loslösung von der Nationalbibliothek und eine Anbindung ans Parlament. Der künftige Standort ist noch unklar

Wien – Die bisher ungewisse Zukunft des Hauses der Geschichte Österreich (HDGÖ) ist 16 Tage vor der Eröffnung konkreter geworden. Gemeinsam mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka präsentierte Kulturminister Gernot Blümel (beide ÖVP) den Plan, das Haus in die Eigenständigkeit zu führen, gleichzeitig aber ans Parlament anzubinden und schließlich auch umzubenennen. Arbeitstitel: "Haus der Republik".

"Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute so eine richtungsweisende Pressekonferenz abhalten dürfen", sagte HDGÖ-Direktorin Monika Sommer. "Ich freue mich über dieses klare politische Commitment." Zu diesem gehören auch die Sicherung der Subvention von 1,5 Millionen Euro für 2019 (bisher war eine Million geplant) und eine Evaluierung bis Jahresende, nach der auch die Standortfrage geklärt werden soll. Derzeit befindet sich das HDGÖ in den Räumen der Neuen Burg; Sommer hat in der Vergangenheit immer wieder für eine Erweiterung oder einen Neubau plädiert.

Blümel: Wissenschaftliche Unabhängigkeit garantiert

Die Loslösung von der Nationalbibliothek soll die Eigenständigkeit ermöglichen, die Anbindung ans Parlament erläuterte Blümel so: "Wenn man Republiksgeschichte vermitteln will, ist das ohne das Parlament nicht möglich." Die wissenschaftliche Unabhängigkeit sei in jedem Fall garantiert. Angedacht ist laut Sobotka eine ähnliche Konstruktion wie beim Nationalfonds oder dem Restitutionsfonds. (APA, 24.10.2018)