Sechs Kinder in US-Gesundheitszentrum an Adenoviren gestorben

Nach einem Virus-Ausbruch sind im amerikanischen New Jersey sechs Kinder gestorben und ein Dutzend weitere infiziert worden

Im Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation im amerikanischen Bundesstaat New Jersey ist es nach Angaben von Behörden zu insgesamt 18 Fällen gekommen, bei denen Kinder mit Adenoviren angesteckt wurden. Sechs Kinder sind bereits an der Infektion gestorben.

Für gewöhnlich sind nach einer Ansteckung nur leichte Symptome die Folge. Die betroffenen Kinder verfügen jedoch über ein schwaches Immunsystem und sind dadurch anfälliger, so die Angaben des Gesundheitsamtes. Und weiter: "Die Kombination eines besonders gefährlichen Adenovirusstammes mit einer anfälligen Patientengruppe hat zu dem schwereren Ausbruch geführt."

Wie lokale Medien berichten, sind die Patienten auf der Kinderstation des Pflege- und Rehabilitationszentrums körperlich schwer beeinträchtigt, liegen im Koma oder können nicht gehen oder sprechen.

Untersuchung eingeleitet

Das Zentrum, das auch Pflege und Reha von Erwachsenen anbietet, nimmt vorerst keine neuen Patienten auf. Eine staatliche Untersuchung des Falles wurde eingeleitet, berichtet die BBC. Bei einer ersten Inspektion wurde demnach keine mangelnde Hygiene festgestellt, etwa durch zu wenig Händewaschen.

Wann genau es zu dem Ausbruch kam, ist bisher unklar. Das Gesundheitsamt arbeite weiterhin eng mit der Einrichtung zusammen, um die Infektionen "unter Kontrolle zu bekommen", wie es heißt. (red, 24.10.2018)