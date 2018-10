Festspiele Erl: Bernd Loebe wird Intendant, Gustav Kuhn legt alle Funktionen zurück

Der Deutsche ist derzeit Intendant in Frankfurt am Main und sieht "dauerhaften Schaden" für das Festival

Wien – Bei einer Pressekonferenz am Mittwochvormittag verkündete Festspielpräsident Hans Peter Haselsteiner Bernd Loebe als Nachfolger von Gustav Kuhn als künstlerischer Leiter bei den Festspielen Erl. Gegen Kuhn waren u. a. Vorwürfe sexueller Belästigung erhoben worden.

Bernd Loebe, 1952 in Frankfurt am Main geboren, leitet seit der Spielzeit 2002/2003 die Oper Frankfurt und ist zudem Vizepräsident der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste sowie Vorsitzender der Deutschen Opernkonferenz. Zweimal wurde das Frankfurter Opernhaus unter seiner Führung in der Zeitschrift "Opernwelt" zum Opernhaus des Jahres gewählt.

"Dauerhafter Schaden" für Erl

"Wir müssen nun alle Gedanken fokussieren auf die Zukunft", sagte Loebe bei seiner Vorstellung. Das "schlechte Image" wegen der Missbrauchsvorwürfe hat in seinen Augen dem Festival "dauerhaften Schaden" zugefügt. Eine weitere Zusammenarbeit mit Kuhn wird es unter ihm nicht geben. Dafür will er Brigitte Fassbaender als Regisseurin (Wagners "Ring") nach Erl bringen sowie die Dirigenten Joana Mallwitz und Sesto Quatrini. Dazu kommen "hochbegabte" junge Dirigenten und Stimmen. Jedes Jahr sollen ein bis zwei neue Produktionen entstehen.

Loebes Vertrag in Frankfurt läuft noch bis 2023. Daran wird er festhalten. In Erl tritt Loebe mit 1. September 2019 an, sein Vertrag gilt für fünf Jahre. Bis dahin fungiert in Erl Andreas Leisner weiterhin interimistisch als Festspielleiter. Die Suche nach einem Nachfolger für Kuhn hat laut Haselsteiner schon vor Bekanntwerden der Vorwürfe gegen diesen begonnen.

Kuhn legt alle Funktionen zurück

Kuhn hat alle seine Funktionen mit sofortiger Wirkung zurückgelegt – die Entscheidung soll er Haselsteiner nach seinem Interview in der ZiB 2 am Montag verkündet haben. Hinsichtlich der arbeitsrechtlichen Vorwürfe ist Haselsteiner zuversichtlich, dass davon "nichts übrigbleiben" werde. Man wurde und werde "intensiv geprüft", etwaige Beanstandungen sollten nur Dinge betreffen, "die es überall sonst auch gibt". (red, 24.10.2018)