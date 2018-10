Blöd gelaufen: Wandern ohne Pflaster

Warum die Geschichte? Weil doch gerade die schönste Zeit fürs Wandern ist. Und es auch in hiesigen Breiten dornige Büsche und spitzkantige Felsen gibt und schließlich jeder auch einmal stolpern kann und sich dabei verletzt. Und weil man generell immer von Zeit zu Zeit überprüfen sollte, ob die Ausrüstung passt und das Erste-Hilfe-Paket überhaupt noch vollständig ist. Pflaster zum Beispiel könnten im Wanderrucksack vielleicht noch aus dem alten Jahrtausend stammen. Das ist die Erinnerung zum Überprüfen. Zur Sicherheit. (Karin Pollack, 28.10.2018)

Als wir versuchten, über Google Maps einen großen Graben zu überqueren und den angeblich dort liegenden Eselspfad wiederzufinden, erwischt mich ein sehr langer Dorn am Oberschenkel. Das Blut schießt raus, rinnt das Bein runter, es bildet sich ein riesiger blauer Fleck, alles in wild-steilem Gelände und ein bissl dramatisch. Fast wäre mir schlecht geworden.

Ein Spießrutenlauf wird es, wenn man sie vermeiden will. "Beine heben und drübersteigen", sagt mein Wandergefährte, der das selbst erfolgreich praktiziert. Allerdings: kurze Hose, schlechte Schuhe und ganz offensichtlich dünnhäutig. Ich habe es kommen sehen.

Wenn die Sonne ihre Kraft verliert, die Bäume ihre Blätter bunt färben und das Licht golden ist, ist eine Wanderung das Beste, was man machen kann. Das sage ich als Nichtwandervogel. Meine Kindheit in den Bergen hat mir das stundenlange Gehen über Stock und Stein ehrlich gesagt ein bisschen verleidet.

In eigener Sache

Auch wir Gesundheitsredakteure des STANDARD sind immer wieder mal krank. Und wir würden gern gesünder, fitter und krankheitspräventiver leben. Was wir für unser eigenes Wohlbefinden ausprobieren, was wir im Dschungel unseres Gesundheitssystems alles erleben und was wir tun, wenn es uns selbst dreckig geht, beschreiben wir hier – als Otto Normalverbraucher, sozusagen. Und Achtung: Misery loves company – wir freuen uns über Tipps, Tricks und Resonanz.

