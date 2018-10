"WoW: Classic": Stark begrenzte Probeversion startet am 2. November

Geringer Inhalte und kaum Server-Kapazitäten zum Start der Blizzcon eingeplant

Bei der Blizzcon will Blizzard eine erste Demo von World of Warcraft: Classic veröffentlichen. Diese findet vom 2. bis 4. November in Anaheim statt. Nun hat der Hersteller bekanntgegeben, was alles bei der Demo inkludiert ist. Generell lässt sich sagen, dass die Probeversion hinsichtlich des Inhalts sehr mager ist und auch nur eine begrenzte Serverkapazität zur Verfügung steht.

mrgm

Maximal-Level 19

Als Spieler startet man mit Level 15, nur vier Levels können aufgestiegen werden. Allianz-Anhänger können einzig in Westfall spielen und Horde-Mitstreiter in Brachland. Dungeons sind ferner nicht betretbar und auch PvP ist stark begrenzt – diese sind nur in Form von Duellen möglich.

Automatisch ausgeloggt

Beim Spielen kann es außerdem passieren, dass man automatisch ausgeloggt wird – je nachdem, wie viel Andrang auf die Classic-Server herrscht. Dafür ist das Game direkt im Battle.net-Launcher integriert und bringt moderne Technik mit sich. Am 2. November um 22 Uhr sollen die Server pünktlich live gehen – Wartezeit sollte auf jeden Fall einberechnet werden. (red, 24.10.2018)