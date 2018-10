"New California": Fans veröffentlichen inoffizielles "Fallout"

Neun Jahre lang war die Mod für "Fallout: New Vegas" in Entwicklung

Neun Jahre lang war die Mod Fallout: New California für Fallout: New Vegas in Entwicklung – seit heute kann man diese kostenlos herunterladen. Das Projekt ist im Grunde ein neues Fallout-Spiel, das zeitlich zwischen Fallout 2 und Fallout New Vegas eingeordnet werden kann. Die Fans der Serie integrierten bei dem Spiel sogar neue Sprach-Dialoge und eine gänzlich neue Karte.

radianhelixmedia "Fallout: New California" ist im Grunde ein neues "Fallout".

Zeitpunkt nicht zufällig gewählt

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist nicht zufällig gewählt. So erscheint mit Fallout 76 in Bälde ein neuer Ableger der populären Serie, der bereits vor Release stark polarisiert. Bethesdas Fokus auf Online-Multiplayer gefällt nicht allen treuen Anhängern. Sie würden sie vielmehr ein traditionelles RPG wünschen – mit Fallout: New California soll der Wunsch nun befriedigt werden. (red, 24.10.2018)