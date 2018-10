"Tetris": Bester Spieler bei Weltmeisterschaft überraschend von 16-Jährigem entthront

Bei seinem ersten Turnier konnte der Jugendliche Jonas Neubauer besiegen

Die Tetris-Weltmeisterschaft hat überraschend einen neuen Sieger hervorgebracht. Jonas Neubauer hat bisher das Spiel dominiert, er ging bereits sieben Mal als WM-Gewinner hervor. Zudem konnte er zahlreiche Tetris-Weltrekorde aufstellen. Nun fand der 37-Jährige Kalifornier seinen Meister im 16-jährigen Joseph Saelee.

Erstes Turnier und dann gleich gewonnen

Saelee war deshalb eine große Überraschung, da er überhaupt zum ersten Mal bei einem Tetris-Turnier mitmachte. Das US-Wunderkind griff auf die sogenannte Hyper-Tapping-Methode zurück. Bei dieser werden die Tasten des Spielgeräts andauernd gedrückt, um die Bausteine in die richtige Richtung zu lenken, ohne dass diese an Tempo verlieren. In einer Sekunde drückt der 16-Jährige die Tasten mehr als zehn Mal.

Neubauer nahm Verlust sportlich

Neubauer, der in der Tetris-Szene als der beste Spieler aller Zeiten gilt, nahm die Niederlage sehr sportlich hin. "Der Junge hat mit seinem ganzen Herzen gespielt. Er ist einfach ein Naturtalent, der seine Fähigkeiten bereits beim ersten Turnier aufzeigen konnte. Es ist eine große Ehre, die Fackel nun an eine neue Tetris-Generation weiterzugeben", sagte der bisherige Tetris-König. Zuletzt nahm Neubauer 2014 eine Niederlage hin.

Seit 2010 findet Weltmeisterschaft statt

Obwohl das Game bereits 1989 für den NES veröffentlicht wurde und bis heute das meisterverkaufte Spiel aller Zeiten ist, hat sich erst 2010 eine wirklich kompetitive Szene rund um Tetris gebildet. Seither findet die Weltmeisterschaft statt, bei der auf die NES-Version zurückgegriffen wird. Auch in Europa gibt es einen Ableger des kompetitiven Events. Dieser findet seit 2015 in Kopenhagen statt. Hier wird auf die PAL-Version zurückgegriffen, die noch ein schnelleres Spielgeschehen mit sich bringt. (dk, 24.10.2018)