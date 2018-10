Neue iPads, neue Ladestation: Was Apple nächste Woche zeigt

Der renommierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo teilt seine Erwartungen an den Apple-Event am 30.

Apple will heuer nicht nur mit neuen iPhones punkten, sondern weit mehr Produktkategorien erneuern. Deshalb wurde für 30. Oktober ein weiterer Event angesetzt, an dem neue Geräte enthüllt werden. Der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, der in der Vergangenheit fast immer richtig lag, hat nun seine Prognose für neue Produkte abgegeben.

iPad Mini

Kuo denkt, dass nicht nur ein iPad Pro, sondern auch ein neues iPad Mini vorgestellt werden. Über das iPad Pro drang in den vergangenen Wochen einiges nach außen, es soll etwa das Abspielen von 4K-Videos auf externen Möglichkeiten ermöglichen und über Face ID verfügen. Das iPad Mini wäre hingegen eine echte Überraschung, das kleine iPad hat schon seit einigen Jahren kein Update mehr erhalten. Viele Details zum iPad Mini hat auch Kuo nicht in Petto, das Gerät soll angeblich einen etwas stärkeren Prozessor erhalten, aber preislich weit unter dem iPad Pro liegen.

Neue Macs und Ladestation

Neben den iPads sollen auch Macs erneuert werden. Kuo erwartet hier neue Modelle bei Macbooks, dem iMac und dem Mac Mini. Dabei wird es sich wohl um Leistungssteigerungen handeln, "revolutionäre" Neuerungen bleiben aus.

Zuletzt hält Kuo überraschenderweise auch die Vorstellung der Ladestation Airpower für realistisch. Diese war eigentlich schon vor über einem Jahr präsentiert worden, daraufhin ist sie jedoch in der Versenkung verschwunden. Laut Apple-Insidern gab es massive Probleme, eine Ladestation für drei Geräte gleichzeitig herzustellen. Kuo denkt aber, dass Apple nun bereit ist, Airpower in die Läden zu bringen. Außerdem sollen noch neue Airpod-Kopfhörer hergezeigt werden. (red, 24.10.2018)