Großanleger lässt Wetten gegen Tesla sein: Aktie sprang nach oben

Edward Left von Citron Research machte eine Kehrtwende. Tesla sei trotz Musks Eskapaden auf solidem Boden

New York – Ein prominenter Wall-Street-Investor, der bisher gegen Tesla wettete, hat eine Kehrtwende vollzogen und setzt nun auf die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk. Die unerwartete Rückendeckung gab der Tesla-Aktie am Dienstag massiv Auftrieb – der Kurs ging mit einem Plus von rund 13 Prozent aus dem US-Handel.

Der bekannte Großanleger Andrew Edward Left von Citron Research – bisher als großer Tesla-Skeptiker bekannt – lobt das Unternehmen plötzlich in den höchsten Tönen. "Es ist eine Revolution, die ich unterschätzt habe", sagte Left dem Sender Bloomberg TV.

Tesla-Chef Musk ziehe mit seinen Eskapaden so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass die Leute den Erfolg seiner Firma gar nicht mitbekommen würden. Tatsächlich stehe das Unternehmen kurz davor, profitabel zu werden und die Zweifler zu widerlegen.

Klage gegen Musk

Left hatte zuvor mit einer Klage gegen Musk für Aufsehen gesorgt, nachdem dieser die Märkte im August mit Plänen für einen Börsenrückzug Teslas geschockt hatte. Citron hielt lange eine Short-Position gegen Tesla, spekulierte also auf einen Kursverfall der Aktie.

Für weiteren Rückenwind sorgte am Dienstag die spontane Ankündigung Teslas, bereits an diesem Mittwoch – wesentlich früher als erwartet – Zahlen für das dritte Quartal vorzulegen. Musk hatte Anlegern schon vor Monaten versprochen, dass das bisher chronisch defizitäre Unternehmen es aus den roten Zahlen schaffen wird. (APA, dpa, 24.10.2018)