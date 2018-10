Wiener Feuerwehr rückte über 100 Mal wegen Sturms aus

Keine Personenschäden – "Ereignisreiche Nacht"

Wien – Die Wiener Berufsfeuerwehr hatte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch viel zu tun. Wegen des starken Sturms wurden die Einsatzkräfte zu rund 130 Einsätzen gerufen. Das berichtete ein Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr Mittwochfrüh dem STANDARD.

Eine genaue Statistik gebe es "wegen der ereignisreichen Nacht" vorerst noch nicht, klar sei aber, dass es zu keinen Personenschäden gekommen sei. Bei den Einsätzen handle es sich "um das Übliche", heißt es. Etwa lose Fensterflügel an Gebäuden, herabgestürzte Äste, herabgefallene Baustellengitter und entwurzelte Bäume beschäftigten die Feuerwehr. Ein Baum, der in einem Innenhof umgestürzt ist, dürfte in der Innenstadt Schäden an einem Haus angerichtet haben.

Erste Vorwehen

Schon am Dienstagnachmittag sorgten die ersten Sturmböen dafür, dass sich zwei Saumbleche in der Größe von einem mal einem halben Meter in der Ungargasse in Wien-Landstraße von einem Hausdach gelöst haben und auf der Straße gelandet sind. Zwei Polizisten, die zufällig an Ort und Stelle mit einer Amtshandlung beschäftigt waren, sperrten die Straße und alarmierten die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte sicherten zwei Bleche am Dach mit Schrauben und legten zwei weitere per Drehleiter am Boden ab. Feiler zufolge waren zwei Feuerwehrfahrzeuge mit acht Mann für etwa eineinhalb Stunden im Einsatz. Ursache für die Dachprobleme waren vermutlich Windböen. (red, APA, 24.10.2018)