Regierung zieht Kassenreform mit kleineren kosmetischen Änderungen durch

Bedenken von Verfassungsrechtlern kontert Türkis-Blau mit eigenen verfassungsrechtlichen Expertisen

Wien – Die Liste der Kritiker ist lang. Zahlreiche Akteure des Gesundheitssystems haben in den vergangenen Wochen mit Unterstützung von Verfassungsexperten Bedenken gegen die von der Regierung geplante Sozialversicherungsreform angemeldet. In einigen Bereichen wurden nun noch kleinere Änderungen vorgenommen, wie Regierungsvertreter am Dienstagabend erläuterten. Am Mittwoch wird das Paket vom Ministerrat abgesegnet, Mitte Dezember soll es das Parlament passieren.

Zur Erinnerung die Eckpunkte der Reform und wo Türkis-Blau noch nachgebessert hat:

Fünf Träger Aus 21 Sozialversicherungsträgern werden fünf. Die neun Gebietskrankenkassen werden zu einer Österreichischen Gesundheitskasse fusioniert. Selbstständige und Bauern kommen ebenso zusammen wie Beamte und Eisenbahner. Bei den GKKs soll es zu einer Leistungsharmonisierung kommen. Dabei handelt es sich aber nur um eine politische Willensbekundung. Umgesetzt werden müsste sie von der Selbstverwaltung. Selbstständige und öffentlich Bedienstete werden weiter andere Leistungssysteme und Selbstbehalte haben.



Macht Das Machtgefüge innerhalb der Sozialversicherung wird neu geregelt. Bisher hatten die Arbeitnehmervertreter in den geschäftsführenden Gremien der Gebietskrankenkassen (GKK) eine Mehrheit. Künftig gibt es Gleichstand zwischen Dienstgebern und -nehmern. Mehrere Verfassungsrechtler halten diese Stärkung der Arbeitgeber für verfassungswidrig. Die Regierung hält an der Parität fest. Eine kleine Adaption gibt es aber: Bei wichtigen Entscheidungen (etwa über neue Verträge) sind doppelte Mehrheiten nötig – also sowohl innerhalb der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber.



Zur Untermauerung der Zulässigkeit des Vorhabens hat man eine eigene Expertise des Verfassungsrechtlers Bernhard Raschauer eingeholt, der keinen "unsachlichen" Eingriff in die Selbstverwaltung erkennen kann.



Ebenso als bedenklich wurde in der Begutachtung die Ausweitung der Aufsichtsrechte des Sozial ministeriums gesehen. Gibt es beispielsweise bei Fusionsbeschlüssen keinen Konsens in der Selbstverwaltung, kann das Ressort direkt entscheiden. Auch der Verfassungsdienst des Justizressorts hat Ministerweisungen kritisch hinterfragt. Es bleibt dennoch dabei. Regierungsberater Raschauer argumentiert, dass die "Willens bildung" der Selbstverwaltung insgesamt nicht gefährdet sei.



Vorgenommen wurden auch hier nur kleinere Änderungen. Das Sozialressort kann nicht einfach Tagesordnungspunkte der SV-Gremien absetzen, sondern nur eine Verschiebung erwirken. Abgeschwächt wurden dafür die Rechte jener vom Finanz- und Sozialministerium bestellten Manager, die die Fusionen vorbereiten sollen.

