Ex-Ferrari-Stratege Brawn: Vettel "etwas von der Rolle"

Brawn will Vettel nicht anklagen aber: "Diese Zwischenfälle kann man nicht mehr als Zufall ansehen"

Austin – Für Formel-1-Direktor und Ex-Ferrari-Stratege Ross Brawn ist Sebastian Vettel in der entscheidenden Phase der WM-Entscheidung "etwas von der Rolle". Nun sei die Hoffnung, den Fahrertitel wieder nach Maranello zu holen, nur noch mathematisch. "Die wichtigste Aufgabe ist, Vettel zu helfen, mehr aus seinem Riesentalent zu machen", wurde Brawn am Dienstag vom Fachmagazin "Autosport" zitiert.

Vettel hatte sich zuletzt beim Großen Preis der USA mit einer Startplatzstrafe wegen zu schnellen Fahrens im Training sowie seiner Kollision in der ersten Runde mit Daniel Ricciardo der Chancen auf seinen fünften WM-Triumph weiter selbst beraubt. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton braucht am Sonntag in Mexiko-Stadt lediglich auf den siebenten Platz zu kommen, dann hat er seinen fünften WM-Titel sicher, selbst wenn Vettel das Rennen gewinnt.

Crash

Den Auftritt Vettels am Sonntag in Austin bezeichnete Brawn als weitere vertane Chance, die Lücke im WM-Kampf kleiner zu machen. "Ich will Vettel ganz gewiss nicht anklagen, aber diese Zwischenfälle kann man nicht mehr als Zufall ansehen", sagte der 63-Jährige, nachdem Vettel in drei der vergangenen fünf Rennen in Crashs verwickelt war, die ihn zurückwarfen. (APA, 23.10.2018)