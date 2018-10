Grenzkontrollen: EU-Parlament einigt sich auf neue Schengen-Regeln

Kontrollen an Binnengrenzen dürfen nicht länger als ein Jahr durchgeführt werden

Straßburg – Die Regeln für temporäre Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums sollen laut einem Beschluss im EU-Parlament adaptiert werden. Das gab das EU-Parlament am Dienstag bekannt. Demnach soll die Dauer von temporäreren Grenzkontrollen verkürzt werden. Außerdem soll es höhere Hürden für die Verlängerung der Grenzkontrollen geben.

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten im EU-Parlament hat sich am Montag auf folgende Neuerungen geeinigt:

Die erste Phase von vorübergehenden Grenzkontrollen darf höchstens zwei Monate dauern und nicht wie bisher sechs Monate.

Grenzkontrollen dürfen nicht länger als ein Jahr durchgeführt werden. Bisher können die Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums bis zu zwei Jahre bestehen.

Wenn EU-Länder die Grenzkontrollen länger als zwei Monate aufrechthalten wollen, müssten sie eine detaillierte Risikobewertung abgeben.



Die Grenzkontrollen sollen nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden, betonten die Abgeordneten des Ausschusses. Denn die Kontrollen würden die Personenfreizügigkeit einschränken.

Umstrittene Kontrollen an Binnengrenzen

"Sechs Schengenstaaten führen an Innengrenzen illegal Kontrollen durch, die mehr als drei Jahre dauern, obwohl nur eine Dauer von zwei Jahren erlaubt ist", so die slowenische Abgeordnete Tanja Fajon (Sozialdemokraten) in einem Bericht.

Damit die neuen Regeln in Kraft treten, müssen erst die Minister der EU-Länder zustimmen.

Aktuell gibt es in Österreich, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen interne Grenzkontrollen zwischen Schengenstaaten. Sie wurden ab 2015 in Kraft gesetzt, nachdem unerwartet viele Flüchtlinge nach Europa gekommen waren. Außerdem führt Frankreich aufgrund von Terrorwarnungen EU-Innen-Grenzkontrollen durch. (red, 23.10.2018)