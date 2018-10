Uber will Fahrzeugflotte in London bis 2025 gänzlich elektrifizieren

US-Dienst will Umstieg mit höheren Fahrpreisen finanzieren

Der US-Fahrdienst Uber setzt in London künftig ausschließlich auf E-Autos. Bis zum Jahr 2025 sollen die 45.000 Uber-Fahrer in der britischen Hauptstadt nur noch mit Stromern unterwegs sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Umstieg auf E-Autos soll demnach ab Anfang kommenden Jahres durch einen Aufpreis für Fahrten von 15 Pence (0,17 Euro) pro Meile (1,6 Kilometer) finanziert werden.

200 Mio. Pfund

Uber geht davon aus, dass seine Fahrer in London auf diesem Weg mehr als 200 Mio. Pfund zusätzlich einnehmen werden. Mit dem Geld sollen die Fahrer dann E-Autos anschaffen, erklärte Uber. Das Unternehmen schätzt, dass innerhalb von gut drei Jahren rund 20.000 seiner Anbieter in London auf Stromer umgestiegen sein werden.

Der US-Dienst will mit der Initiative die Anstrengungen der britischen Metropole zur Verbesserung der Luftqualität unterstützten. Uber zählt in London nach eigenen Angaben 3,6 Millionen regelmäßige Kunden. Erst im Juni hatte das Unternehmen nach langem juristischem Tauziehen eine 15-monatige Lizenz für die britische Hauptstadt erhalten. (APA; 23.10. 2018)