TV-Tipps für Mittwoch, 24. Oktober

Re: Digitale Nomaden, 45 Years, Pro und Contra: Sparen im Sozialstaat, Terra Mater: Die Erde, Zoom: Mord im Krankenhaus, Weltjournal: Reportagen über den Fall Kashoggi

19.40 REPORTAGE

Re: Digitale Nomaden Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist der Alltag von Digitalnomaden. Sie arbeiten, während sie die Welt bereisen – und sind dabei fast immer online. Doch der Lifestyle stößt an seine Grenzen.

Bis 20.15, Arte

20.15 VERLUST

45 Years (GB 2015, Andrew Haigh) Kurz vor seinem 45. Hochzeitstag erreicht Geoff Mercer (Tom Courtenay) eine schlimme Nachricht. Die Leiche von Katja, seiner einstigen großen Liebe, die er bei einer Tour in den Schweizer Alpen verlor, wurde gefunden. Seine Frau Kate (Charlotte Rampling) bekommt das Gefühl, dass sie nur der Ersatz für etwas Unerfülltes ist. Die Hauptdarsteller wurden – zu Recht – 2015 mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Die Erde – Ein Planet im Porträt Im dritten Teil geht es um das Wasser. Zu sehen sind Mantarochen, Walhaie, Winterkrabben und Schlammspringer. Bis 21.15, Servus TV

20.15 SPIELDOKU

Wilhelm von Habsburg – Der König der Ukraine Im Ersten Weltkrieg kämpfte er als k. u. k. Offizier an der Ostfront, im Gebiet der heutigen Ukraine. Erzherzog Wilhelm entwickelte eine geradezu romantische Zuneigung zu diesem Grenzland und wollte es als Monarch in die Selbstständigkeit führen.

Bis 21.05, 3sat

22.30 TALK

Pro und Contra: Sparen im Sozialstaat – Wie gerecht ist Schwarz-Blau? Bei Manuela Raidl diskutieren u. a. Bernd Wachter (Caritas) und Franz Schellhorn (Agenda Austria).

Bis 23.30, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Saudi Arabien – Kashoggi und die Prinzen Wurde der Journalist Jamal Khashoggi, ein Kritiker des saudischen Königshauses, im saudischen Konsulat in Istanbul von einem Killerkommando ermordet? Enthauptet, zerstückelt oder in Säure aufgelöst? Indizien dazu gibt es viele, nun wartet man auf gesicherte Informationen. Die politische Sprengkraft des Falles Khashoggi ist immens, seine mutmaßliche Ermordung offenbar kein Einzelfall. Um 23 Uhr folgt eine weitere Dokumentation zum Fall Kashoggi: Saudi Arabien – Milliarden für Islamisten Wie glaubwürdig der Anti-Terror-Kampf Saudi-Arabiens tatsächlich ist. Das Königreich versorgt Rebellen in Syrien mit Waffen und führt einen Stellvertreterkrieg im Jemen, um den Einfluss des schiitischen Iran zurückzudrängen. Und es pumpt Milliarden nach Europa, vor allem auch nach Bosnien, finanziert Moscheen, unterstützt fundamentalistische Muslime und treibt so die Islamisierung auf dem Balkan voran.Bis 23.05, ORF 2

22.45 MAGAZIN

Zoom: Mord im Krankenhaus Der Krankenpfleger Niels H. aus Niedersachsen ist des Mordes an 100 Patienten angeklagt. Er provozierte Notfälle, um sich danach als Retter und Held feiern zu lassen. Warum konnte er so lange ungehindert morden? Bis 23.15, ZDF