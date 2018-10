Besitztümer von Khashoggi in saudischem Konsulatsfahrzeug gefunden

CNN Turk berichtet von zwei Koffern, die in einem Fahrzeug des saudischen Konsulats gefunden wurden

Ankara – Türkische Ermittler haben laut Berichten von CNN Turk zwei Koffer in einem Fahrzeug des saudischen Konsulats in Istanbul gefunden. Das Fahrzeug sei auf einem Parkplatz im Istanbuler Bezirk Sultangazi abgestellt gewesen. In den Gepäckstücken wurden Besitztümer vom ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi gefunden, unter anderem ein Computer und Dokumente Khashoggis.

Türkische Ermittler haben einer regierungsnahen Zeitung zufolge Berichte über einen Fund von Leichenteilen Khashoggis zurückgewiesen. Meldungen über einen Fund von Leichenteilen im Garten des Konsulats in Istanbul seien unwahr, berichtete die Zeitung "Sabah" am Dienstag unter Berufung auf die Istanbuler Polizei.

Zuvor waren mehrere Medienberichte über einen Leichenfund kursiert. Die Agentur Sputnik berichtete etwa unter Berufung auf den Politiker Dogu Perincek, dass Leichenteile im Garten des Konsulats gefunden worden sei. Perincek hatte demnach keine Quelle angegeben.

Saudi-Arabien hatte zuletzt immer wieder von einem Trupp von Killern gesprochen, der ohne Erlaubnis Riads gehandelt habe, und auch angedeutet, dass es sich beim Konsul um einen möglichen Mitwisser der Tat handeln könnte. Die Türkei hingegen behauptet, der Mord an Khashoggi sei vom saudi-arabischen Sicherheitsapparat bewusst und minutiös geplant worden. Präsident Tayyip Erdoğan sagte in einer Rede am Dienstagvormittag, es gebe eindeutige Indizien dafür, dass der Mord mindestens einige Tage im Voraus vorbereitet worden sei.

Erdoğan vermied es in seiner Ansprache aber, die saudische Führung direkt für die Tat verantwortlich zu machen. Vor allem mit König Salman habe er produktive Gespräche geführt. Nicht erwähnt hatte Erdoğan in der Rede den eigentlich starken Mann Saudi-Arabiens, Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS). Dieser, schrieben regierungsnahe türkische Zeitungen, stehe laut türkischen Ermittlern im Verdacht, von der Tat gewusst zu haben.

König Salman und MbS trafen Khashoggi-Familie

Am Dienstag empfing der saudische König Salman Familienangehörige des getöteten Khashoggi in Riad, wie die staatliche Nachrichtenagentur SPA berichtete. Auch Kronprinz bin Salman war bei dem Treffen anwesend.

Am Nachmittag besuchte MbS die hochkarätigen Wirtschafts-Konferenz "Future Investment Initiative Conference" in Riad , die von einigen Staatsvertretern boykottiert wird. So hatten etwa der US-amerikanische und der britische Finanzminister bereits am Wochenende ihre Teilnahme abgesagt. MbS blieb nur kurze Zeit, ohne eine Rede zu halten. (red, saw, mesc, 23.10.2018)