Große Brüste als Herausforderung im Alltag?

BH-Kauf, Sport, unerwünschte Aufmerksamkeit – welche Alltagssituationen erschweren große Brüste? Und warum mögen Sie Ihre trotzdem?

Eigentlich sollte das Kleid passen, die Größe stimmt. Doch in der Kabine, unter grellem Neonlicht, sieht die Sache schon ganz anders aus. Nicht einmal annähernd kann man die Knöpfe über den Brüsten schließen. Ein Szenario, das Frauen und Mädchen mit großen Brüsten gut kennen. Knöpfe sind der Feind. Und es gibt nicht allzu viele Optionen, sobald man mehr als ein C-Körbchen mit sich herumträgt. Entweder man hüllt seinen Körper in lockeres, weites Gewand, in das auch der Oberkörper problemlos passt – das aber alles andere als vorteilhaft aussieht. Oder man geht quasi auf Angriff und greift zu körperbetonter Kleidung. Diese sieht dann aber gleich um einiges "sexier" aus als eigentlich beabsichtigt.

Herausforderung Unterwäsche

Ein ähnliches Problem gibt es beim Bikini- und Badeanzugkauf. Man kann sich zwischen Triangeltops und überdimensionierten Großmutter-Modellen entscheiden, dazwischen gibt es erschreckend wenig Angebot für Frauen mit größerer Oberweite. Und auch bei BHs sieht es oft traurig aus – es gibt hauptsächlich ein Überangebot an Push-up-BHs jeglicher Form und Farbe. Bei den oft wunderschönen, zarten, modischen Bralettes kann man nur noch müde lächeln. Trägerlose BHs – LOL. Und so bleiben dann doch zumeist nur bequeme Sport-BHs oder die Omavariante – oft in den schönen Farben Weiß, Beige oder Schwarz –, denn bei den zu kleinen BHs droht der unschöne "Viererbusen".

Rachel Bloom beschreibt das Leben mit großen Brüsten in der Serie "Crazy Ex-Girlfriend" mit dem Song "Heavy Boobs" sehr gut:

racheldoesstuff I got them heavy boobs, ...

Aufmerksamkeit, Sport, Rückenschmerzen

Und das ist nur ein Aspekt des Lebens mit großer Oberweite: unerwünschte Aufmerksamkeit, wandernde Augen – man merkt es wirklich immer –, unangebrachte Kommentare, wenn man eigentlich einfach nur in Ruhe seinem Tagwerk nachgehen will oder keinerlei Bedürfnis nach Interaktion hat. Auch beim Sport sind Brüste ab Körbchengröße C oft im Weg beziehungsweise beeinflussen die Wahl der Sportart – laufen gehen mit großer Oberweite macht jedenfalls nicht besonders viel Spaß.

#bigboobproblems: Welche haben Sie?

Wo gibt es gute BHs und Badekleidung? Welche Kleidungstipps können Sie weitergeben? Wie gehen Sie mit unerwünschter Aufmerksamkeit und Kommentaren um? Und was mögen Sie trotz aller Umstände an Ihrer großen Körbchengröße? (aan, 29.10.2018)