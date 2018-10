Fotograf sucht mysteriöses Paar, das sich auf Felsvorsprung verlobte

Der freie Fotograf wollte im Nationalpark Yosemite einen Freund fotografieren, lichtete jedoch ein verliebtes Pärchen ab

Ein Fotograf hat eine virale Suche nach einem Liebespaar ausgelöst. Er lichtete am 6. Oktober offenbar einen Heiratsantrag im Nationalpark Yosemite ab. Eigentlich wollte der Fotograf, ein 24-jähriger Barkeeper namens Matthew Dippel, nur ein paar Bilder seines Freundes Josh aufnehmen, und zwar im Nationalpark Yosemite. Josh sollte auf einem Felsvorsprung posieren, der von einem anderen Aussichtsort gut zu sehen ist.

"Konnte einfach den Auslöser betätigen"

Als Dippel ein Testbild aufnehmen wollte, erkannte er, dass auf dem Felsvorsprung gerade ein Heiratsantrag vor sich ging. "Ich hatte meine Kamera bereit, konnte also einfach den Auslöser betätigen", sagte Dippel der BBC. Nach der Aufnahme raste er sofort zu dem Felsvorsprung, um dem Paar über das Foto Bescheid zu geben – doch er konnte die beiden nirgendwo entdecken.

"Super spezieller Moment"

Deshalb will er nun in sozialen Medien nach dem Pärchen suchen. Mittlerweile wurde das Bild hunderttausende Male geteilt, doch die Abgebildeten haben sich noch nicht gemeldet. "Ich möchte einfach herausfinden, wer diese Personen waren, um ihnen das Foto zu übermitteln. Ich glaube, es ist ein super spezieller Moment, an den sie sich erinnern können", sagt Dippel.

Einige User reagierten jedoch negativ auf Dippels Tweets. Sie warfen ihm vor, die Spontaneität der Aufnahme erfunden zu haben. Tatsächlich handelt es sich um einen beliebten Platz für Verlobungs- und Hochzeitsfotos. Dippel hofft inzwischen noch immer, das Paar zu finden. (red, 23.10.2018)