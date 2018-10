Erdoğan: Saudi-arabisches Team plante Mord an Khashoggi Tage im Voraus

Der türkische Präsident präsentierte vor dem Parlament eine Chronologie des Mordes an dem saudischen Journalisten, blieb Details zu der Tat aber schuldig

Ankara – Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan hat am Dienstag in einer Rede vor dem Parlament in Ankara detailliert über den Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul gesprochen. Er warf Saudi-Arabien vor, den Mord detailliert und bereits Tage im Voraus geplant zu haben. Teams aus dem Königreich hätten laut türkischen Erkenntnissen Wälder in der Umgebung der Stadt vor Khashoggis Besuch im Konsulat besucht – möglicherweise um einen Ort zu suchen, an dem man die Leiche verstecken könnte. Außerdem hätten sie Festplatten mit Daten der Überwachungskamera des Konsulats entfernt, um zu verhindern, dass es Aufnahmen des Journalisten gebe.

Nach dem Verschwinden habe sich eindeutig herausgestellt, dass Khashoggi nach seinem Besuch im Konsulat dieses nicht wieder verlassen habe, hielt der türkische Präsident fest. Erdoğan bestätigte auch Meldungen vom Vortag, wonach eine Person in der Kleidung des verschwundenen Journalisten am Tag nach dem Mord das Konsulat verlassen habe und per Flugzeug aus der Türkei ausgereist sei.

Telefonat mit König Salman

Bis zum 11. Oktober, mehr als eine Woche nach dem Verschwinden Khashoggis, habe es keine Kontakte zu Riad gegeben. Erst dann sei es zu einem Treffen mit Vertretern Saudi-Arabiens gekommen. Erst nachdem medialer Druck aufgebaut worden sei, habe Saudi-Arabien türkischen Ermittlern erlaubt, das Konsulatsgebäude zu durchsuchen. Und erst 17 Tage nach dem Mord, am 19. Oktober, habe Saudi-Arabien dann zugegeben, dass der Journalist im Konsulat getötet worden sei. König Salman habe ihm, Erdoğan, danach in einem Telefonat gesagt, dass 18 Personen wegen der Tat verhaftet worden seien. Dabei handle es sich um jene Personen, die auch die türkischen Sicherheitsdienste verdächtigt hätten.

Weitere Details zu der Tat, wie sie vor der Rede angekündigt worden waren, blieb Erdoğan zwar schuldig. Allerdings sprach er abschließend von einem "schrecklichen Mord", den sein Land weiter gewissenhaft untersuchen werde.

Auffällig lobte der türkische Präsident seine Gespräche mit König Salman, mit dem er mehrfach telefoniert und an dessen Ehrlichkeit er keine Zweifel habe. Nicht erwähnt wurde in der Rede hingegen der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (MbS), dem Berichte in regierungsnahen türkischen Zeitungen eine Verbindung zu dem Mord nachgesagt hatten.

Prozesse sollen in Istanbul stattfinden

Allerdings äußerte Erdoğan in seiner Ansprache auch eine direkte Forderung an König Salman: Die Prozesse gegen die Verdächtigen sollten in Istanbul stattfinden. Immerhin habe sich dort auch das Verbrechen ereignet.

Der türkische Präsident hatte zunächst in länglichen Ausführungen über die Außenbeziehungen der Türkei im Allgemeinen gesprochen. Er hob auch seinen jüngsten Besuch in der Republik Moldau und auf dem Balkan hervor, zu dem die Beziehungen nie besser gewesen seien. Auch dort gilt die Türkei als wirtschaftlicher und ideologischer Konkurrent Saudi-Arabiens. Außerdem sprach er über die Kontakte zu Aserbaidschan und zu Kambodscha. (red, 23.10.2018)