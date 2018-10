Raffl bei Flyers-Heimniederlage gegen Colorado verletzt

Flyers verlieren gegen Colorado mit 1:4

Philadelphia (Pennsylvania) – Michael Raffl ist bei der 1:4-Heimniederlage der Philadelphia Flyers in der NHL gegen Colorado Avalanche am Montag (Ortszeit) verletzt ausgeschieden. 4:15 Minuten vor Ende des zweiten Drittels musste der Österreicher, der im Wells Fargo Center insgesamt 6:44 Minuten auf dem Eis stand, wegen einer nicht näher beschriebenen Unterkörperverletzung in die Kabine. (APA, 23.10.2018)

NHL-Ergebnisse vom Montag:

Philadelphia Flyers (Raffl) – Colorado Avalanche 1:4,

Detroit Red Wings – Carolina Hurricanes 1:3,

Winnipeg Jets – St. Louis Blues 5:4 n.V.,

Vancouver Canucks – Washington Capitals 2:5