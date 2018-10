Täglich spielen: 17-Jähriger verdient mit "Fortnite" 500.000 Dollar

Dafür ist allerdings eine Menge Arbeit und eine Vernachlässigung sozialer Kontakte nötig

Mit Videospielen Geld verdienen ist für viele Jugendliche ein großer Traum. Der 17-jährige Nick Overton aus dem US-Bundesstaat Iowa konnte diesen verwirklichen. Er soll laut eigenen Angaben jährlich 500.000 Dollar als Twitch-Streamer und Youtuber verdienen, der sich gänzlich dem Spiel Fortnite verschrieben hat.

Vater anfangs nicht begeistert

Allerdings war der Weg bis dorthin steinig und es steckt auch heute noch viel Arbeit dahinter wie Overton erzählt. Der Vater des 17-Jährigen war etwa alles andere als begeistert, dass sein Sohn so viel Zeit mit Videospielen verbringt. Allerdings riet er ihm letztlich doch dazu, dass er nach Wegen suchen solle, damit Geld zu verdienen – da er ohnehin schon so viel Zeit in Gaming investiert.

Früh aufstehen bei neuem Patch

Im Interview mit Des Moines Register zeigt der professionelle Gamer auch auf, wie sein Tagesablauf aussieht. Wird etwa ein neuer Fortnite-Patch veröffentlicht, steht Overton um 3 Uhr morgens auf, um Wissen zu den Änderungen zu sammeln und gleich ein Video dazu zu veröffentlichen. Im Normalfall wacht er um 9 Uhr auf und spricht sich dann mit Freunden oder Teamkollegen zu dem Spiel ab.

Nicht wirklich Freizeit

Bis circa 13 Uhr arbeitet der 17-Jährige dann an neuen Videos für seinen Youtube-Kanal und um circa 17 Uhr geht er dann live auf Twitch. Dort spielt er zumeist circa fünf Stunden vor der Kamera, manchmal auch länger. Ein Wochenende hat der US-Amerikaner nicht wirklich. Er ist täglich auf der Streaming-Plattform zu sehen. "Ich gehe nicht wirklich mit Freunden aus", sagt der Jugendliche.

Was der populärste Streamer verdient

Seit kurzem ist der 17-Jährige auch Teil eines E-Sports-Teams, wodurch noch weniger Zeit ohne Gaming verbleibt. Der Jahresverdienst von 500.000 Dollar dürfte ihn aber vorerst darüber hinwegtrösten. Zu den reichsten Streamern gehört Overton aber trotzdem nicht – "Ninja", der aktuell populärste Twitch-User soll allein in einem Monat 500.000 Dollar nur durch Twitch-Abonnements verdienen. (red, 23.10.2018)