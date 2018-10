Morgen-Update für Dienstag, den 23.10.2018: Kassenreform, Alterativmedizin, Plastiksackerl

Guten Morgen! Das sind die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Inland] Selbst der Verfassungsdienst hält die Kassenreform für rechtswidrig. Was das für dich bedeutet und warum das problematisch ist.

Regierungsentwurf: Alternativmedizin soll Medizinern vorbehalten sein.

[International] Nach dem Mord an Khashoggi sind die Beziehungen zwischen den USA und Saudi Arabien massiv belastet. Riad droht verdeckt damit, den Ölhahn abzudrehen.

[Etat] Sebastian Kurz ist auf dem Cover von "Newsweek" – daran scheiden sich seit vergangenem Freitag die Geister.

[Panorama] Sackerl, Strohhalm und Co: EU-Parlament stimmt über Einweg-Plastik ab.

Hundegipfel: Ausbildung soll österreichweit einheitlicher werden.

[Tennis] Jürgen Melzer steht im Wiener Achtelfinale.

[Wetter] Vormittags ist es meist recht bewölkt, am Nachmittag und am Abend setzt an der Alpennordseite Regen ein. 10 bis 17 Grad.

[Zum Tag] 2001 wurde der allererste "iPod" vorgestellt. In seinen unterschiedlichen Ausführungen er ist heute der weltweit meistverkaufte tragbare Musikabspieler. Wie es derzeit für den Hersteller Apple aussieht, liest du hier.