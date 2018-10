Klassikfestspiele-Intendant Kuhn weist Vorwürfe zurück

Wien – Der beurlaubte Gründungsintendant der Tiroler Klassikfestspiele in Erl, Gustav Kuhn, hat Montag in der ZIB2 die konkreten Vorwürfe, die Frauen gegen ihn vorgebracht hatten, erneut bestritten. Diese seien "erfunden", sagte Kuhn. Er könne hundertprozentig dementieren, dass es zu sexuellen Übergriffen so gekommen sei, wie sie in Medien beschrieben waren. Möglich sei freilich, dass es bei "Einladungen zu einem Kaffee" Missverständnisse gegeben habe. Diese wolle er gerne ausräumen.