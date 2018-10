Lasst uns doch über Sex reden: "Wanderlust" auf Netflix

foto: netflix

Aber was tun, wenn die Lust eingeschlafen ist? Zunächst darüber reden, ohne Wenn und Aber und ohne den heißen Brei zu umschiffen, würden wohl Sexualtherapeuten raten.

Wie das geht, machen Joy (sie ist passenderweise Therapeutin) und Alan (von Beruf Lehrer) vor. Nüchtern und ehrlich sezieren sie ihre Situation, erzählen, wie es ihnen geht. Und überlegen, was zu tun ist. Joy will mehr Abwechslung und mal was anderes ausprobieren. Und wenn das mit ihrem Mann nicht geht, dann eben mit anderen.