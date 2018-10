Wie schwierig ist es, in der LGBT-Community die Liebe zu finden?

Oberflächlichkeiten, Angst vor Commitment oder Diskriminierung – auf welche Schwierigkeiten stoßen Sie bei Ihrer Suche nach der großen Liebe?

Die Liebe seines Lebens zu finden ist schwierig genug. Noch schwieriger ist es aber für jene Personengruppe, die seit jeher an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde und sich wegen ihrer sexuellen Orientierung verstecken musste. Das Schattendasein der LGBT-Community zeigt sich auch in der Form, wie man einander kennenlernt: Es sind spezielle Bars in der Stadt, wo man sich trifft, und seit dem Zeitalter der Smartphones vor allem Apps, wo man sich matcht, chattet und trifft. Denn was für Heteros so üblich ist, einfach jemanden in einer gewöhnlichen Bar anzusprechen, ist für queere Menschen nicht selbstverständlich.

Liebe mit Hindernissen?

Doch auf welche Tücken stößt man als queerer Mensch beim Daten? User "Viriditas" schreibt über seine Schwierigkeiten im Forum:



Wie und wo suchen Sie nach der Liebe?

Auf welche Schwierigkeiten beim Daten sind Sie gestoßen? Wie haben Sie, wenn Sie in einer Beziehung sind, Ihren Partner oder Ihre Partnerin kennengelernt? Welche Dating-Tipps haben Sie? (rec, 25.10.2018)