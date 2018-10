Cisco: 113 Millionen Menschen nutzen monatlich Webex für Meetings

Das Anpacken neuer Aufgaben leicht gemacht: starten, teilnehmen, teilen, zusammenarbeiten – jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Webex Demo oder Test anfordern

"Lass uns schnell eine Webex machen" ist schon fast ein geflügeltes Wort, denn Webex ist bereits eine etablierte Meeting-Lösung und zählt weltweit zu den Branchenführern: Weltweit nutzen etwa 113 Millionen Menschen monatlich die Cloud-Plattform Cisco Webex für Online-Meetings. Bei der Teamarbeit geht es jedoch nicht nur um Meetings. Hans Greiner, Sales Manager Enterprise: "Was zwischen Meetings passiert, ist teilweise sogar wichtiger als das, was während eines Meetings passiert. Daher werden Besprechungen, die nur zu bestimmten Zeitpunkten stattfinden, durch fortlaufende Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Teams ersetzt – unterstützt durch kontextbasierte Technologien."

Digitale und intelligente Zusammenarbeit

Cisco Webex ist eine cloudbasierte Plattform von Cisco für Meetings, Messaging-, Dateifreigabe-, Whiteboarding- und Videoanruffunktionen. Die Anwendungen können auf den meisten Geräten und Plattformen verwendet werden. Mobilität, Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität stehen dabei bei Cisco an erster Stelle.

Cisco Webex Meetings – Videokonferenzen ohne Grenzen

Egal, ob für Online-Meetings mit Videokonferenz- und Bildschirmfreigabefunktionen im kleineren Rahmen, Webinare, Schulungen, technischen Remote-Support oder auch für globale Online- Meetings mit integrierten Audio-Konferenzen – Cisco Webex Online-Meeting-Lösungen bieten eine unglaubliche Auswahl an Funktionen, die für die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Video-Meetings können sofort gestartet oder später angesetzt und auch in Outlook integriert werden und sind mit verschiedenen Videokonferenz-Systemen kompatibel – hier unterliegen ebenso keine Beschränkungen.

Die Anwendung umfasst zahlreiche Features: Moderatoren können wechseln, die auf dem Desktop angezeigten Inhalte können geteilt, Dokumente gemeinsam kommentiert und Ideen auf einem virtuellen Whiteboard skizziert werden. Die Aufzeichnung des Webex-Meetings ist auch ein hervorragendes Tool, um besonders wichtige Besprechungen zu dokumentieren.

Cisco Webex Teams – die intuitive Art zu arbeiten

Mithilfe von virtuellen Meetingräumen können Teams auch zwischen Meetings vernetzt bleiben und Messaging-, Dateifreigabe-, Whiteboarding- und sogar Videoanruffunktionen nutzen. Webex Teams passt sich jedem Arbeitsstil an und bietet sämtliche Bürofunktionen. Egal, ob vom Desktop, Browser, Video- oder Mobilgerät – es kann von überall über ein beliebiges Gerät an Webex-Meetings teilgenommen werden. Diese Lösung lässt sich nahtlos in Anwendungen integrieren, die Teams täglich nutzen, wie etwa Salesforce, Outlook und Google.

Bei Cisco geht Sicherheit geht vor

Webex-Produkte werden über die Cisco Webex Cloud bereitgestellt, eine hochverfügbare Infrastruktur, die speziell auf Echtzeitkommunikation über das Web zugeschnitten ist. Die mehrstufigen Sicherheitsmaßnahmen werden durch strenge unabhängige Prüfungen validiert. Webex Teams verschlüsselt Daten, bevor sie das Gerät verlassen, nicht erst wenn sie übermittelt werden oder sich auf einem Speichermedium befinden

Effektivität ist Trumpf

Der Erfolg von Unternehmen basiert auf starken und belastbaren Beziehungen. Heute ist die Arbeitsweise wichtiger als der Ort, an dem man arbeitet. Und aus eben diesem Grund sind Meetings von entscheidender Bedeutung. In einer Umfrage von HBR Analytics Services zu digitalen Teams gaben 72 Prozent der Befragten an, dass die effektive Team-Kommunikation der wichtigste Aspekt der Zusammenarbeit zur Erreichung der Geschäftsziele sei.