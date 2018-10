Nationalbibliothek will historische Luftbilder per Crowdsourcing präsentabel machen

Rund 10.000 Aufnahmen aus den 20er und 30er Jahren im Bildarchiv

Wien – Die Österreichische Nationalbibliothek versucht derzeit die Öffentlichkeit zu mobilisieren – und zwar für ein Projekt, das ebendieser Öffentlichkeit letztlich zugute käme: Und zwar verfügt die Bibliothek über eine große Sammlung historischer Luftbildaufnahmen, die öffentlich und interaktiv zugänglich gemacht werden sollen. Dafür wird nun auf eine Crowdsourcing-Kampagne gesetzt.

Mithilfe erhofft

Konkret handelt es sich um 10.000 Luftbildaufnahmen aus ganz Österreich, die aus den 1920er- und 1930er-Jahren stammen. Wer am Thema Interesse hat, ist nun dazu eingeladen, der Nationalbibliothek online mit der Verortung und Beschlagwortung der Bilder zu helfen.

Über eine eigens eingerichtete Plattform, die auch via Homepage der Nationalbibliothek abrufbar ist, können Interessierte auf die digitalisierten Aufnahmen online zugreifen. "Wir wollen eine Wissensallianz mit der Öffentlichkeit eingehen", sagte Direktorin Johanna Rachinger am Montag bei der Präsentation des Projekts.

Die "Weisheit der Vielen"

Mittels der "Weisheit der Vielen" und der sogenannten Aufgabenfelder "Kategorisieren", "Tagging" und "Verorten" ist es Usern möglich, beispielsweise geografische Informationen aus dem eigenen Wissensstand zu den Fotografien hinzuzufügen. Die bisher größtenteils unveröffentlichten Schwarz-Weiß-Bilder zeigen Österreich vor dem Zweiten Weltkrieg, ohne Zerstörungen oder Zerteilungen der Landschaft durch den Ausbau von Verkehrswegen.

Eine Hälfte der Aufnahme stammt von der "Austroflug" (einer Abteilung der 1923 gegründeten "Österreichischen Luftverkehrs AG"), die andere Hälfte aus dem Nachlass von Fritz Wejrowsky, einem ehemaligen Inhaber eines Postkartenverlages.

Virtuelle Medaillen

In zwei Tranchen zu je 5.000 Stück werden die Bilder auf das Onlineportal "Österreich aus der Luft" gestellt. Um mehr Anreiz für all jene zu schaffen, die sich in die virtuelle Bildrekonstruktion einbringen wollen, wurde auch ein spezielles Belohnungssystem erdacht: Je nach Beteiligungsbereitschaft der einzelnen Internetseitenbesucher werden Gold-, Silber-, und Bronzemedaillen vergeben.

Außerdem soll ein jährliches Crowdsourcing-Treffen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der digitalen Bibliothek der ÖNB ermöglichen. Mit der Erschließung des Bildbestandes hoffe man eine neue Partnerschaft zwischen der Bibliothek und den Benutzern eingehen zu können, erklärt Direktorin Rachinger. (APA, red, 22. 10. 2018)