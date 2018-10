Nina und Max Hollein: "Online-STANDARD ist Home away from Home"

Max Hollein: Wir sind gerade erst angekommen, an woanders denken wir jetzt in keinem Fall. New York ist ein guter Ort zum Bleiben.

STANDARD: Apropos Vision: Wenn man im Metropolitan Museum of Art und in New York gelandet ist, gibt es dennoch etwas, wo man noch hin will?

Nina Hollein: Beides stimmt – sehr schön und sehr anstrengend! Ein Umzug als fünfköpfige Familie ist nicht nur ein physischer Kraftakt. Man muss vor allem im Kopf dazu bereit sein, sich neu zu erfinden und in ein fremdes Umfeld einzutauchen. So ein Neubeginn ist durchaus eine berauschende Sache, eine Mischung aus Adrenalin, Sorgen und Glückshormonen. Zu oft möchte man das aber nicht machen. Wir haben uns für unseren Weg immerhin über zwanzig Jahre Zeit genommen.

STANDARD: Wien, New York, Frankfurt, San Francisco, New York: Wie schön oder wie anstrengend ist eine globalisierte Lebensform?

Nina Hollein: Die Synergie sieht an der Oberfläche so aus: Die Modewelt sucht dringend Anerkennung im Museum, und die Kunstinstitutionen nutzen die breit gestreute Anziehungskraft der Mode.

STANDARD: Nirgendwo verschmelzen Kunst und Mode so wie in New York. Wie eng ist diese wechselseitige Beziehung mittlerweile?

Max Hollein, geb. 1969 in Wien, leitet seit Sommer 2018 das Metropolitan Museum in New York City. Der Sohn des Architekten Hans Hollein studierte in Wien Wirtschaft und Kunstgeschichte und war zunächst am Guggenheim-Museum in NY tätig. Hollein leitete 15 Jahre lang die Schirn-Kunsthalle in Frankfurt, später zusammen mit dem Städel-Museum und dem Liebieghaus.

Nina Hollein, geb. 1971, studierte Architektur in Wien und arbeitete zunächst für verschiedene Architekturbüros (u. a. Albert Speer). Die Designerin und Autorin gründete 2009 ihr eigenes Label (ninahollein.com) und lebt seit dem Sommer – nach den Stationen Frankfurt und San Francisco – mit ihrem Mann Max Hollein und den drei Kindern in New York City.

