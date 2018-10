Immer öfter Darmkrebs bei jungen Erwachsenen

Kolorektale Karzinome sind die zweithäufigste Krebsart in Europa. Während die Früherkennungsprogramme bei den älteren Menschen wirken, steigt die Häufigkeit dieser Krebsart bei jungen Erwachsenen um jährlich sechs Prozent an, hieß es bei der Europäischen Gastroenterologie-Woche (UEG; bis 24. Oktober) in Wien.