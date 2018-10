Rooney schießt DC United ins MLS-Playoff

Zlatan Ibrahimovic bangt mit LA Galaxy noch um den Einzug in die K.-o.-Phase

Washington – Wayne Rooney hat DC United ins Playoff der amerikanischen Major League Soccer geschossen. Der Engländer traf am Sonntag beim 3:1 gegen New York City im Doppelpack (8., 74.) und sicherte dem Team aus Washington ein Spiel vor Schluss den Einzug in die K.-o.-Phase. LA Galaxy mit Altstar Zlatan Ibrahimovic muss hingegen noch bangen.

major league soccer

Ibrahimovic verhalf Galaxy mit seinem 22. Saisontreffer zu einem 3:1 gegen Minnesota United, nur ein Punkt fehlt noch auf den letzten Playoff-Platz, den derzeit Real Salt Lake innehat. Das ist in der kommenden und finalen Runde des Grunddurchgangs aber spielfrei, ein Galaxy-Sieg gegen Houston Dynamo zum Abschluss würde das Playoff-Ticket bringen.

Bereits fix für das Conference-Halbfinale qualifiziert ist Red Bull New York von Daniel Royer, der zuletzt angeschlagen fehlte. Ein möglicher Gegner der Bullen sind dann Rooney und Co. (APA, 22.10.2018)