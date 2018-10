Selbst Verfassungsdienst hält Kassenreform für rechtswidrig

Zahlreiche Stellungnahmen gehen mit der Regierungsvorlage scharf ins Gericht: In mehreren Punkten könnte sie verfassungswidrig sein, belegen Gutachten

Wien – Die türkis-blaue Regierung hat es eilig. Am Freitag endete die Begutachtungsfrist für das Sozialversicherungsgesetz. Zentrales Anliegen ist die Fusion der neun Gebietskrankenkassen zu einer, der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Am Mittwoch soll die Materie im Ministerrat beschlossen. Erste Änderungen sollen bereits am 1. Jänner in Kraft treten.

Hauptverband und Gebietskrankenkassen haben keine Freude mit den Regierungsplänen und stützen sich dabei auf Gutachten prominenter Verfassungsrichter. Aber auch insgesamt fallen die Reaktionen eher verhalten aus, 75 Stellungnahmen zu dem Gesetzesentwurf sind im Parlament eingegangen. Besonders vernichtend fallen die Stellungnahmen von Rechnungshof und Verfassungsdienst aus.

In welcher Form und ob die Kritikpunkte eingearbeitet werden, ist offen. Das liege in der Hand des Sozialressorts, erklärte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP). Die heiklen Punkte im Überblick.