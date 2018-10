Paketdienste im Test: Fehlerfrei stellen die wenigsten zu

Konsumentenschützer haben Zusteller in der Steiermark genau unter die Lupe genommen

Wien – Der Onlinehandel boomt, dementsprechend groß ist das Aufkommen der versendeten oder auch retournierten Pakete. Doch wie gut sind die Anbieter, die die Waren an die Kunden ausliefern? Geht man von den Beschwerden aus, die an die zuständige Behörde RTR herangetragen werden, gar nicht so schlecht. Verlust, Beschädigung, Fehlleitung, Verspätung einer Postsendung, Vertragsschwierigkeiten oder mangelhafte Leistungen können Konsumenten dort in einem Schlichtungsverfahren klären.

Wenige Beschwerden

"Die Paketzustellung entlang globaler Logistikketten funktioniert erstaunlich gut", heißt es dazu in einer Studie der AK Steiermark, die am Montag veröffentlicht wurde. Die geringe Zahl von Beschwerden bei der RTR trotz der immensen Menge an jährlich zugestellten Paketen lasse den Schluss zu, dass die Kunden "in einem erheblichen Ausmaß sowohl mit der Zustellqualität als auch mit den Preisen zufrieden" seien.

Schauen Profis genauer hin, sieht das Ergebnis etwas anders aus: Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) unterzog im Auftrag der AK Steiermark die Paketzustellung einem Praxistest. In Summe wurden 150 Zustellungen von DHL, DPD, GLS, UPS und Post getestet. Das Ergebnis: Nur zehn Prozent der Zustellungen gelangen ohne Fehler. Als Testsieger kristallisierte sich die Post heraus: Bei 25 beobachtbaren Fällen kam es nur ein einziges Mal zum "Unterlassen des Zustellversuchs". Dahinter rangieren GLS und UPS mit der Gesamtbewertung "durchschnittlich", DHL und DPD kommen auf "wenig zufriedenstellend".

Häufigster Mangel

"Sehr oft werden die Pakete, ohne anzuläuten, vor der Haustür, bei Nachbarn oder überhaupt gleich an der Abholstelle deponiert", sagt AK-Marktforscherin Susanne Bauer und rät: "Aufgrund dieser Qualitätsunterscheide lohnt es sich nachzufragen, wer zustellt." Bei Onlinekäufen von Händlern sei das weniger problematisch, da der Vertrag erst erfüllt sei, wenn das Paket ankommt. Bei Käufen von Privaten über Ebay oder willhaben.at trägt aber der Käufer das volle Risiko, sobald der Verkäufer das Paket der Transportfirma übergeben hat.

Schlechte Arbeitsbedingungen

Allein im Vorjahr wurden österreichweit 208 Millionen Pakete verschickt (2016: 181 Millionen). Durchgeführt wird die Zustellung in der Steiermark, aber auch in anderen Bundesländern einerseits von der Post selbst oder deren Partnerunternehmen, andererseits von den vier großen Logistikkonzernen, die generell auf Sub- und Einpersonenunternehmen zurückgreifen. In der Steiermark sind dafür täglich 1.000 Personen unterwegs – und das zu sehr unterschiedlichen (finanziellen) Bedingungen. Die Zusteller klagen über großen Stress und eine hohe psychische Belastung.

Der steirische AK-Präsident Josef Pesserl appelliert an die Vernunft der Arbeitgeber, auf die Arbeitnehmer und deren Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen und das Augenmerk auf faire Arbeitsbedingungen zu legen. (red, 22.10.2018)