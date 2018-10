Rom will Brüssel Schuldenpolitik erklären, Entspannung an Finanzmärkten

Währungskommissar Moscovici hofft auf Einigung im Defizitstreit – italienische Anleihen trotz Downgrade im Aufwind

Paris – EU-Währungskommissar Pierre Moscovici hofft auf eine Einigung mit Italien im Defizitstreit. Die Europäische Kommission wolle keine Krise mit Italien wegen der Haushaltspläne, sagte Moscovici am Montag dem Radiosender France Inter. Allerdings habe die EU immer noch Fragen und erwarte im Laufe des Montags Antworten. Das strukturelle Defizit Italiens sei zu hoch.

Vize-Ministerpräsident Luigi Di Maio zufolge ist die italienische Regierung dazu bereit, mit den EU-Behörden zu beraten. In einem Schreiben an die Kommission werde man die Gründe für die geplante höhere Neuverschuldung im kommenden Jahr erläutern. Die Regierung habe nicht die Absicht, die Euro-Zone zu verlassen.

Zweithöchster Schuldenstand in Euro-Zone

Die Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung will im kommenden Jahr mehr Geld ausgeben. Die EU-Kommission wirft ihr deshalb Verstöße gegen die EU-Regeln vor. Brüssel ist besorgt, da Italien auf einem Schuldenberg von mehr als 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes sitzt. Es ist der zweithöchste in der Euro-Zone nach Griechenland.

Neuerliche Kritik an Italien gab es am Montag von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Hartwig Löger (beide ÖVP). "Österreich ist nicht bereit, für die Schulden anderer Staaten gerade zu stehen, während diese Staaten die Verunsicherung der Märkte bewusst in Kauf nehmen", sagte Kurz in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Er forderte "eine Rückkehr zur Vernunft".

Aus Griechenland-Krise lernen

Die EU müsse nun "beweisen, dass sie aus der Griechenland-Krise gelernt" habe. Ohne Nachbesserung von italienischer Seite müsse die Europäische Kommission das Budget zurückweisen, forderte Kurz. Finanzminister Löger warnte Italien ebenfalls mit deutlichen Worten. Die Regierung in Rom "wäre gut beraten, den Bogen nicht zu überspannen". Am Beispiel Griechenlands sehe man, "wie schnell die Lage ernst wird und man in Abhängigkeit von Kreditgebern gerät", so Löger.

Der Finanzminister forderte ebenfalls eine harte Haltung der EU-Kommission: "Italien nimmt die EU mit der populistischen Schuldenpolitik in Geiselhaft, wenn die EU nicht die Handbremse zieht." Ein Regelbruch würde auch Tür und Tor für andere Länder öffnen, so Löger.

Rendite sinkt wieder

Die Talfahrt der Anleihen des Landes ist indes trotz der jüngsten Herabstufung der Kreditwürdigkeit Italiens vorerst beendet. Die Rendite der zehnjährigen Titel sank am Montagmorgen auf 3,342 von zuvor 3,586 Prozent. Anleger seien erleichtert, dass die Rating-Agentur Moody's den Ausblick für das Rating auf "stabil" gesetzt habe. Damit drohe vorerst keine weitere Herabstufung.

Moody's hatte die Bonitätsnote Italiens am Freitag wie erwartet auf "Baa3" von "Baa2" gesenkt. Bei einer weiteren Herabstufung durch die Agentur würden die Anleihen des hoch verschuldeten Landes das Gütesiegel "Investment Grade" verlieren. Dann müssten sich einige institutionelle Investoren von diesen Papieren trennen. (Reuters, APA, red 22.10.2018)